72 sanıklı Tavas FETÖ davasında 6 tahliye

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik hazırlanan ilk iddianame olan, örgütün Tavas yapılanmasına yönelik görülen 28'i tutuklu 72 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında, tutuklu 6 kişi için tahliye kararı çıktı.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren 28'i tutuklu 72 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY Tavas Çatı Davası'nın dünkü duruşması, gizli tanığın dinlenmesiyle devam etti. Muğla Adliyesi'nden video konferans sistemiyle mahkeme salonuna bağlanan ve sesi değiştirilen 'Cesur Efe' isimli gizli tanık ifade verdi. Sanıkların çoğunu tanımadığını ancak cemaat yapılanmasında olduğunu bildiği isimleri söyleyen gizli tanık Cesur Efe, "Bazı isimlerin Gülen ile ilgili toplantılar yapıp, himmet parası topladıklarını biliyorum. Ümmühan Duman Yurdu yapıldığında Yaşar Kasapoğlu ve Kemal Büyükelyas'ın ilgilendiklerini ve yurtla ilgilendiklerini biliyorum. Bu yurdun önünden geçerken, içeriden gece saat 03.00'lere kadar amin sesleri geliyordu. Emin Sandıkçı'nın babası kahvehanede bir siyasi partiyi ihmal ettiklerini bu defa onu canlandıracaklarını söyleyip, destek isterdi. Abdullah Cibişoğlu'nun arkadaşlarını sohbet toplantılarına katılmaya ikna ettiğini biliyorum. 17 Temmuz 2016'dan sonra bu kişiler 30-35 araç ile Tavas Bağlar Mevkiinde toplantı yaptıklarını da duydum" dedi.

Gizli tanığın dinlenmesinden sonra bazı sanık avukatları itiraz etti. Avukat Salim Kutlutürk, gizli tanığın somut bir bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Acaba korktuğu için mi gizli tanık oldu, yoksa savcılığın isteğiyle mi oldu Tanık şu anda ölüm korkusu hissediyor mu " diye sordu. Gizli tanık ise "Savcılıkla ilgili korkum olmaz, ben işçiyim, kimden korkayım" dedi. Bazı sanık avukatları ise gizli tanık uygulamasıyla sanıkların savunma hakkının ellerinden alındığını ileri sürdü. Avukat Halil Sarı, "Evliya Çelebi gibi gezerek elde ettiği bilgileri dışında elinde bir bilgi yoktur. Madem adı gibi cesur bildiklerini açıkça çıkıp söylesin" dedi.

Akşama kadar süren duruşma sonunda mahkeme kararını açıkladı. Sanıkların tahliye taleplerini değerlendiren mahkemeye heyeti, tutuklu sanıklardan Süleyman Börekçi, Ali Başarmış, Mustafa Yavaş, Emin Sandıkçı, Bekir Basmacı ve Osman Pakmak'ın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla şartıyla cezaevinden tahliyelerine karar verdi. Mahkeme 27 Mart tarihine ertelendi.

DHA