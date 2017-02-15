72 yıldır Oltu taşına hayat veriyor

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde 72 yıldan bu yana siyah kehribara hayat veren 83 yaşındaki Halil Çelebi, "Oltu taşı insan sağlığına çok iyi gelir" dedi.

Evli, 2 çocuk ve 4 torun sahibi Halil Çelebi, Aslanpaşa Mahallesi, İkinci Cami Sokak'taki evinin altında bulunan atölyesinde Oltu taşı işleyerek ve satarak geçimini sağlıyor. Oltu ve Erzurum yöresinde 20 bin kişinin Oltu taşından geçimini sağladığını anlatan Halil Çelebi, 'siyah kehribar' olarak bilinen Oltu taşının işlenmesini kolaylaştırmak için şimdiye kadar bir çok yenilik getirdiğini bildirdi. ABD'nin 1963'te suikaste kurban giden Başkan John F. Kennedy'in heykelini Oltu taşından yapıp gönderdiğini hatırlatan Çelebi, Olktu taşına rakip olarak piyasaya sürülen Rus taşının kıyaslanamayacağını bildirdi. Bugüne kadar Rus taşı dükkanından içeri sokmadığına işaret eden Çelebi, Oltu Taşı'nı toprak altından bin bir güçlükle çıkaranların, genellikle bunu işlemediğini, işleyenlere ham madde olarak kilo ile sattıklarını ifade etti. Halil Çelebi şunları söyledi:

"Oltu taşı işlemeye 11 yaşında başladım ve 72 yıldan beri bu mesleği sürdürüyorum. Oltu taşı çıkarıldıktan sonra 4-5 el değiştirir. Bir kilo ham madde Oltu Taşı'ndan ortalama 7 tespih çıkar. Oltu Taşı, vücuttaki elektriği, stresi yok eder. Oltu taşı, insan sağlığına çok iyi gelir. Rus ve taşlarda böyle bir özellik yok. Benim Oltulu esnaftan ricam, Oltu taşından başka bir taşa değer vermesinler. Gelecek nesillere de bu mesleği doğru bir şekilde aktarsınlar. Oltu taşında tespihin yanında bir çok takı ve biblo yapılıyor. Bunlarda büyük ilgi görüyor. Bugün kadar 150 bin civarında tespih yaptım. Mesleğimi çok seviyorum. El emeği göz nuru döktüğüm tespihlerin dünyanın dört bir tarafında çekiliyor olması bana büyük bir zevk veriyor."

Oltu'nun kuzey doğusundaki köylerdeki ocaklardan, kazma, kürek, çekiç, murç ile çıkarılan Oltu taşından tespih, kolye, gerdanlık, yüzük kaşı, sigara ağızlğı, pipo, kol düğmesi, küpe, rozet, biblo, kravat ve yaka iğneleri yapılıyor.

DHA