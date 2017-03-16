75 sanıklı darbe davasında komutanlar ifade verdi…

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 75 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmanın dördüncü gününde ifade veren Teğmen Burhanettin Koyuncu, "Bize 'darbeye gideceksiniz' denseydi, bunun kanunsuz bir emir olduğunu belirtir ve uymazdık" dedi. Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı ise, "Suçsuz olduğumu biliyorum ve aklanacağıma inanıyorum" dedi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de öğleden sonra görülen duruşmada, savunmasını yapan Teğmen Burhanettin Koyuncu, İstanbul'da terör saldırısı beklendiğini, kendilerinin de bu kapsamda İstanbul'daki Hava Harp Okulu'nun güvenliğini sağlamak amacıyla yardıma gideceklerini belirtti. Öğrenci subaylara “Eğitim amaçlı tatbikatın olacağı yönünde bilgi verildi" diyen Koyuncu, “Komutanımız bize terör saldırısı olacağını söylemişti. Harbiyeli öğrencilerin terör saldırısı tehdidinden haberi yoktu. Biz de bu kapsamda birliği hazır ettik. Bize 'darbeye gideceksiniz' denseydi, bunun kanunsuz bir emir olduğunu belirtir ve uymazdık" dedi.

"GÖZYAŞLARINA KARNIMIZ TOK"

İstanbul'a yaklaşırken astsubay Hayati Gültekin'den gelen telefonla Boğaziçi Köprüsü'nde çatışma çıktığını, iki harbiyelinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini söyleyen Koyuncu, “Araçlara hareket emri verenlerin bu işin sorumluluğunu üstlenmesi gerekir. Askeri üniformayı gören herkes darbeci olarak nitelendirildi. O gece öldürülen iki askerin darbeyle alakası dahi yoktu. Şehitlik makamı bile verilmedi" diyerek gözyaşı döktü. Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, “Gözyaşlarına karnımız tok" deyince sanık Koyuncu, “Ben acındırmak için söylemedim. Durumu arz ettim. İki sene boyunca komutanlıklarını yapmıştım. Böyle bir olayla karşılamadım" dedi. Koyuncu, “Hiçbir Harbiyelinin suçu olmadığını düşünüyorum. Siz hâkimlerden bizim suçsuzluğumuza inanmanızı bekliyorum" dedi.

“AKLANACAĞIMA İNANIYORUM"

Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı ise savunmasında, “İhraç edilmiş yüzbaşıyım. 14 senedir bu üniformayı taşıyorum. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuz olduğumu biliyorum ve aklanacağıma inanıyorum" dedi. Sanık Kazancı, terör saldırısı gerekçesiyle kışladan çıkartıldıklarını ve bu emrin kanunsuz olacağı yönünde herhangi bir emarenin bulunmadığını söyledi. “Aradan 8 ay geçmesine rağmen hala darbenin detayları aydınlatılamadı" diyen Kazancı, “Atatürk Havalimanı'na saldırı olmuştu. Bu havaalanı bizim okulun 5 km yakınlarında. Polis o teröristlerin Hava Harp Okulu'na da saldırı yapılabileceği yönünde bilgi vermişti ve bu mahiyette istihbarat raporları da geliyordu" dedi. Kazancı, iç hizmet kanunlarına göre ast olduğu için emre uygun hareket ettiğini belirterek "Bu kadar öğrenciler arasında darbe sözü bir defa geçmemesi çok doğal değil" dedi.

Iphone 6 telefonunun şifresini polislere vermediği sorulması üzerine Kazancı, "Vermedim. Polisler önce bizi misafir edip sonra gözaltına aldılar. 'Ben açayım siz bakın' dedim. Bir şey yükleyebilirlerdi" dedi. Başkanın şifresini sorması üzerine Kazancı, "8 ay geçti, hatırlamıyorum. Hatırlarsam veririm" dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Duruşma yarına ertelendi.

DHA