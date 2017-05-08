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Gümüşhane Haberi: 79 ilde narkosokak operasyonu

79 ilde narkosokak operasyonu

08:348 Mayıs 2017
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79 ilde narkosokak operasyonu
79 ilde narkosokak operasyonu

Tahsin GÜNER/ANKARA(DHA)Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik  eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre; İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik   1676 ekip ve  7118 personelle  907 adreste 913 şüpheliye yönelik  eş zamanlı  şafak operasyonu  düzenlendiği bildirildi.
Operasyonun Gümüşhane ve Ardahan illeri hariç 79 ilde gerçekleştirildiği belirtildi.

 

 

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