79 ilde narkosokak operasyonu

Tahsin GÜNER/ANKARA(DHA)Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre; İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 1676 ekip ve 7118 personelle 907 adreste 913 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Operasyonun Gümüşhane ve Ardahan illeri hariç 79 ilde gerçekleştirildiği belirtildi.

DHA