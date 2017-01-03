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Şanlıurfa Haberi: 7'nci işyerini soyarken yakalandı

7'nci işyerini soyarken yakalandı
15:143 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
7'nci işyerini soyarken yakalandı
7'nci işyerini soyarken yakalandı

ŞANLIURFA’da, sabah erken saatlerde 6 işyeri soyan şüpheli, 7'nci işyerinden hırsızlık yaparken polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22 ayrı sabıkası bulunan Ferit Gültekin'i Karaköprü Mahallesi'ndeki bir işyerinden bilgisayar ve cep telefonu çaldığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı bölgede bir saat içerisinde 6 işyerinden daha hırsızlık yaptığı saptandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ferit Gültekin, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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