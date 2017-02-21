8 aydır aranan cezaevi firarisi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 8 ay önce kaldığı cezaevinden firar eden 42 yaşındaki Servet Yuvarlak, polis tarafından yakalandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekibi, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin peşine düştüğü sürücü, bir süre sonra otomobilden inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, Tüğrkoğlu Açık Cezaevi'nden, hırsızlık suçundan çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezasını çekerken 8 ay önce firar eden Servet Yuvarlak olduğu belirlenen şüpheli, işleminin ardından cezaevine teslim edildi.

DHA