Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsun Haberi: 8 eski öğretmen, FETÖ'den tutuklandı

8 eski öğretmen, FETÖ'den tutuklandı
19:5215 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
8 eski öğretmen, FETÖ'den tutuklandı
8 eski öğretmen, FETÖ'den tutuklandı

SAMSUN'da, ByLock kullandıkları iddisıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 eski öğretmenden 8'i tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Çarşamba İlçesi ile Ordu'da 5 gün önce FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlendiği iddia edilen 20 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde 5 gün boyunca sorgulanan 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar