8 ildeki FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

ADIYAMAN merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce kamudan ihraç edilen ve çalışanlara yönelik geçen hafta pazartesi günü Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si, emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 13'ü ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

DHA