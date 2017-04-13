8 işçinin öldüğü maden kazasında taşeron asli, TTK tali kusurlu

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013'te, 8 madencinin öldüğü iş kazasıyla ilgili yeni bilirkişi raporunda, teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmayan, risk analizlerini özen ve titizlikle yerine getirmeyen taşeron firma sorumluları asli kusurlu, denetim görevini yerine getirmeyen TTK yöneticileri ise tali kusurlu bulundu.

Yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

3'ÜNCÜ BİLİRKİŞİ RAPORU

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıldır devam eden davada, 17 Şubat 2016'da talep edilen 3'üncü bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Gazlı ocaklar, metan drenajı ve kaya mekaniği konularında uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı 20 sayfalık raporda, ani gaz ve kömür püskürmesi olayından sonra herhangi bir patlamanın olmamasının faciayı önlediğine dikkat çekilerek, 'Oysa çok miktarda gazın aniden galeri boşluğuna püskürmesini takiben bir ısı kaynağı ile buluşarak patlamaya dönüşmesi meydana gelmiş olsa idi bugün çok daha vahim bir olayın sonuçları üzerine konuşuyor olunabilirdi' denildi.

Kazadan önceki sondaj çalışmasında 18-20 metre ilerleme yapıldıktan sonra sıkışma olduğuna dikkat çekilen raporda, 'Bu sıkışmanın sebebi gaz olabilecekken sondajdan gaz geliri ve ortamdaki metan miktarının artmasından dolayı, ani gaz ve kömür püskürmesi olayı göz ardı edilmiştir. Anlaşıldığı üzere sondaj takımının sıkışması yüksek ve sıkışmış gaz potansiyeli anlamına gelmektedir. Eğer yüklenici bu sıkışma olayını daha çok ciddiye alıp gazı bulma yoluna gitmiş olsa idi ani gaz ve kömür püskürmesi olayı engellenebilirdi' denildi.

TAŞERON FİRMA ASLİ KUSURLU

Raporda, ilgili sözleşme ve yönetmeliklere göre alt yüklenici işyerinde bir teknik nezaretçi, iş güvenliği uzmanı ve ateşleme nezaretçisi bulundurmak zorunda olduğu, yüklenici firmanın teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmadığı ve gerekli öneme ve bilgiye dayanan bir risk analizi de yapmadığının anlaşıldığı ifade edildi. Raporda şöyle denildi:

'Çalışma yerinde bu eksikliklerin olmaması durumunda ani gaz degajı olayı ile ilgili yeterli önlemler yerinde ve çabuk bir şekilde alınabilirdi. Bu sebeple teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmayan ve risk analizlerini özen ve titizlikle yerine getirmeyen yüklenici firma sorumluları kaza olayında asli kusurludur. Diğer bir deyişle Star İnşaat A.Ş. işveren vekili genel müdürü Şafak Sırrı Demirel ve gelen müdür yardımcısı İlal Köksal ve proje sorumlusu olarak görülen Ersin Koparan asli kusurludurlar.'

TTK YÖNETİCİLERİ TALİ KUSURLU

TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Nurettin Yılmaz'ın ise firmaya bir yaptırım uygulamak yerine kendi bünyelerinden bir çalışanı teknik nezaretçi olarak atamayı uygun görerek tali kusurlu oldukları ifade edildi. Raporda, 'TTK nezaketçi atamak yerine yükleniciye ceza verilmesi, iş durdurulması ve gerekiyorsa iş akdinin feshedilmesi gibi önlemler almış olsa idi kaza olayının önüne geçilebilirdi. Bütün bunlara karşın TTK idaresi en azından işlerin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla teknik nezaretçi ataması yaptığı için olayda asli değil tali kusurlu olarak değerlendirilmiştir.'

DHA