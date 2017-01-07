8 kiloluk levrek tezgahta ilgi gördü

KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan 8 kilogram ağırlığındaki levrek ilgi gördü.

En büyüğü 8 kilogram ağırlığındaki 7 adet levrek, ilçe merkezindeki balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı. Tezgahı süsleyen dev levrekler ilgi gördü. Balıkçı Salih Yurtaydın, özellikle 8 kiloluk levreği görenlerin şaşırdığını, tezgahta balık ile birlikte çektirenler olduğunu söyledi. Yurtaydın, "Levrek balıkları büyük olduğu için ilgi görüyor. Toplamda 30 kilo gelen 7 balığı kilosu 60 liradan satışa sunduk" dedi.

DHA