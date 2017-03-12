8 kişiyi tabancayla yaraladı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

TRABZON’da 30 yaşındaki Ö.K., bir kafeteryada kız arkadaşı K.K. ile birlikte oturan Ü.G.’ya tabanca ile kurşun yağdırdı. K.K. ile Ü.G'nin bacaklarından ayrıca seken kurşunlarla 6 kişinin daha yaralanmasına neden olan K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.50 sıralarında Kemerkaya Mahallesi, Kunduracılar Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K., bir kafede Ü.G. ile birlikte gördüğü kız arkadaşı K.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran Ö.K., K.K. ve Ü.G.’nin bacaklarına doğru art arda ateş etti. K.K. ve Ü.G. ile seken kurşunların isabet ettiği kafeteryada bulunan 6 kişi yaralandı. Kaçmaya çalışan Ö.K., devriye gezen güven timleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen Ö.K., , nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DHA