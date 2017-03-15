8 madencinin öldüğü iş kazasında bilirkişi raporu tepkisi

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013'te, 8 madencinin öldüğü iş kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin 17 Şubat 2016'da talep ettiği 3'üncü bilirkişi raporu gelmediği için duruşma ertelendi.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. Kazanın ardından açılan davada, TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan katılan olmadı. Duruşma, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan, gazlı ocaklar, metan drenajı ve kaya mekaniği konularında uzman bilirkişi heyetinden gelecek raporun beklenmesine ve akıbeti konusunda yazı yazılmasına karar verilerek ertelendi.

Duruşmaya katılan ölen madencilerin yakınları, kazanın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala bilirkişi raporu beklenmesine tepki gösterdi. Ölen madencilerden 48 yaşındaki Köksal Kadıoğlu'nun eşi 41 yaşındaki Remziye Kadıoğlu, davanın biran önce sonuçlanarak sanıkların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi. Madenci şehitleri yakınları olarak 4 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi bilirkişi raporu gelmediği için duruşma ertelendi. 3 ay önceki duruşma da aynı şekilde ertelenmiştir. Bilirkişi raporu bir türlü gelmiyor. Dava da ilerleyemiyor. Yetkililerin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Şimdi Mayıs'a ertelendi. Bakalım o zaman rapor gelecek mi 4 yıldır uğraşıyorum hala da uğraşıyoruz. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum."

DHA