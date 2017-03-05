8 Mart Kadınlar Günü eylemine ‘gelin ve damat’ sürprizi

CUMHURİYET Kadınları Derneği(CKD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı’nda kutladı. Ellerinde bayraklarla slogan atıp, şarkılar söyleyen kalabalığın arasına, nikaha yetişmek üzere olan bir gelinle damat da katıldı.

8 MART EYLEMİNDE ‘GELİNLE DAMAT’

“Türk Kadını Egemenliğine Sahip Çıkıyor, ‘Hayır’ diyor” temasıyla bir araya gelen kadınlar Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı’nda toplandı. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atarak, İzmir Marşı’nı söyleyen kalabalığın arasına nikah törenlerine giden Sinan Aygün ve Merve Türkeri çifti de katıldı. Kalabalığın tezahüratları ve şarkıları eşliğinde eğlenen çift alkışlarla karşılandı. Meydanda eylemci kadınlarla birlikte göbek atıp, halay çeken çift, iyi dileklerle nikahlarına uğurlandı.

ARITMAN: BUGÜN KADINLAR OLARAK ÇOK KESKİN BİR VİRAJIN ÖNÜNDEYİZ

Kadınların Türk bayrakları ile katıldığı etkinlikte, CKD Genel Başkanı ve CHP eski milletvekili Canan Arıtman, eski Devlet Bakanı Önay Alpago, CHP eski milletvekilleri Güldal Okuducu, Necla Arat, Berhan Şimşek’ın aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Kalabalığa seslenen CKD Genel Başkanı Canan Arıtman “Bugün kadınlar olarak çok keskin bir virajın önündeyiz. Ya salimen yolumuza devam edeceğiz, ya da ‘hiçliğe’ sürükleneceğiz. Bu nedenle bu ülkedeki 40 milyon Türk kadınını birbirine kenetlenmeye ve 16 Nisan’da hep birlikte ‘hayır’ demeye davet ediyorum’ dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anan Arıtman, “Cumhuriyet Devrimi özünde bir kadın devrimidir. Mustafa Kemal Atatürk bin yılın en büyük kadın hakları savunucusudur” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından türkülerin çalındığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

DHA