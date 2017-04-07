8 yaşındaki kızın yanağını sıktı, 'cinsel taciz'den tutuklandı

DİYARBAKIR'da, bir okulun önünde 8 yaşındaki kız çocuğu E.O.'nun yanağını sıkan 18 yaşındaki F.D., mağdurun annesinin şikayetinden vazgeçmesine rağmen, tutuksuz yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen 24 Ekim günü meydana gelen olayda, bir ilkokulda okuyan 8 yaşındaki E.O.'nun yanına gelen 18 yaşındaki F.D., iddiaya göre küçük kızın yanağını sıktı ve boynuna sarıldı. Çocuğun bir gün sonra olayı anlatması üzerine ailesi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan F.D., çıkarıldığı adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, F.D.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4.5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, F.D.'nin cinsel amaçla mağdurun boynuna sarıldığını belirten savcı, küçük çocuğun ise korkarak şüpheliyi tekmelediği ve kaçtığını ifade etti. Mağdurun annesinin şüpheliden şikayetçi olduğunu hatırlatan savcı, F.D.'nin ise sadece çocuğun yanağını sıktığını ve kötü bir niyetinin olmadığını söylediğini kaydetti. Şüphelinin cinsel amaçla, tanımadığı mağduru kucaklamak ve yanağını sıkmak suretiyle belirtilen suçu işlediğini iddia eden savcı bu nedenle cezalandırılmasını istedi.

'SADECE YANAĞINI SIKTIM'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından F.D.'nin tutuksuz yargılanmasına Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İfadesinde suçlamaları reddeden sanık F.D., "Ablama yardım etmek için çalıştığı okula gidiyordum. Okul kapısının önünde duvar üstünde oturuyordum. Mağdur da okula gidiyordu. Yanıma geldi. Sadece yanağını sıktım. Mağdur bana tekme atmadı, ben mağdurun boynuna sarılmadım ve öpmedim. Yanağını sıktıktan sonra hiçbirşey demedi, zil çaldı okula girdi" dedi.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Davanın geçen gün görülen 2'nci celsesinde ifadesi alınan mağdurun annesi C.A., sanığın gençliği nedeniyle şikayetten vazgeçtiklerini belirterek şunları anlattı:

"Olay günü kızım koşarak, kan, ter içinde eve gelmişti. Olayın olduğu gün babası evdeydi ve birşey söylemedi. Sonraki gün kızımı okula bırakırken olayı anlattı. Ben de okula gidip öğretmenleri ile görüştüm. Sınıf öğretmeni 2 saat sonra beni arayıp kızımın iyi olmadığını söyledi. Okula gittiğimizde 'Ben o kişiyi gördüm' dedi. Okula gittiğimizde şahıs oradaydı. İlk kez o gün şahıs ile yüz yüze geldik. İki aile arasında tartışma oldu ama konuyu kapattık."

SAVCI İSTEDİ, MAHKEME TUTUKLADI

Sanığın avukatı İsmail Koç ise müvekkilinin cinsel istismar suçu işlemediğini savunarak, "Aleni bir yerde ve yüzlerce insanın önünde bu suçun işlenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yüzlerce insan olmasına rağmen bunu gören kimse olmamıştır. Müvekkilim tamamen insani duygularla ve küçük bir çocuğu kardeşi gibi görmesi nedeniyle yanağını tutmuştur" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı ise, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle sanık F.D.'nin tutuklanmasına karar verdi. F.D. duruşmadan sonra polis tarafından cezaevine götürüldü. Duruşma ise ertelendi.



DHA