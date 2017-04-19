800 bin liralık yağmaya 12.5 yıl hapis cezası

ANTALYA'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların talimatıyla bankadaki kiralık kasadan 193 bin 700 euro ile 26 bin Türk lirası çeken 73 yaşındaki Durmuş Ali Dağ'ı döverek parasını yağmaladığı iddia edilen 25 yaşındaki Ahmet Çetiner, 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Uzun yıllar yurtdışında çalıştıktan sonra Antalya'ya yerleşen Vesile ve Durmuş Ali Dağ çifti, bundan birkaç yıl önce bir yakınları tarafından dolandırıldı. Yaşlı çift, bir avukat tutup verdikleri hukuk mücadelesinin sonunda paralarını kurtardı. Durmuş Ali Dağ, içinde avukatına vereceği paranın da olduğu 193 bin 700 euro ile 26 bin lirayı, Konyaaltı'ndaki bir bankanın kiralık kasasına koydu.

Geçen 23 Mayıs'ta çifti telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp banka hesaplarının terör örgütü PKK'nın eline geçtiğini söyledi. Bu örgüte operasyon düzenleneceği belirtilerek, çiftten bankadaki paralarını çekmesi istendi. Parayı bir polis memurunun gelip alacağı, operasyonda kullanıldıktan sonra paranın iade edileceği belirtildi.

Kiralık kasasındaki 193 bin 700 Euro ile 26 bin lirayı çekip sokağa çıkan Durmuş Ali Dağ'ın yanına gelen kişi, savcının gönderdiği polis memuru olduğunu belirtip para poşetinin kendisine teslim edilmesini istedi. Durmuş Ali Dağ ise bu kişiden polis kimliğini göstermesini istedi. Şüpheli kimlik göstermeyince Durmuş Ali Dağ, parayı vermedi. Bunun üzerine şüpheli Dağ'ı döverek elindeki poşeti zorla alıp kaçtı.

DAHA SONRA ARAYIP ALAY ETTİLER

Evine dönen Durmuş Ali Dağ, eşi Vesile Dağ'a başından geçenleri anlattı. Olaydan sonra çifti tekrar arayan dolandırıcılar, 'Paranız da bozukmuş çıtır çıtır yiyoruz' diyerek alay etti. Olaydan sonra Durmuş Ali Dağ'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. 4 gün sonra Durmuş Ali Dağ'ın elindeki para dolu poşeti zorla aldığı iddia edilen Ahmet Çetiner yakalanıp tutuklandı.

BERAATINI İSTEDİ

Hakkında 'yağma' suçundan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Çetiner, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Olay saatinde evinde olduğunu ileri süren Çetiner, birlikte yaşadığı Azeri Nezaket M.'yi tanık gösterdi. “Ben kimsenin parasını almadım. Durmuş Ali Dağ'ın canı yanmış, olayın şokuyla beni teşhiş etmiştir. Ben hiçbir suça karışmadım. Ben Allah korkusu olan biriyim. Kuran okuyan, namaz kılan birisiyim. Bu tutuklamadan dolayı mağdurum' diyen Ahmet Çetiner, beraatını istedi. Yargılama sonucu mahkeme, sanığı 15 yıl hapse mahkum etti. Takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı 12 yıl 6 aya düşürdü.

45 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞI

Duruşma sonrası açıklama yapan Vesile Dağ, olayın diğer faillerinin de yakalanıp cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Vesile Dağ, yağmalanan paranın 45 yıllık emeklerinin karşılığı olduğunu söyledi. Sanığa üst limitten ceza verilmiş olsa da yüreğinin serinlemediğini anlatan Vesile Dağ, “Türkiye'ye geldiğime bin pişman oldum. Ben beğenmediğimiz o ülkelerde bu çileleri yaşamadım. Eşim lastik fabrikasında çalıştı. Ben de temizlik işlerinde çalıştım. İçim kan ağlıyor. Çocuklarımın hayalleri de gitti. İnşallah Allahım da yedirmez paralarımızı onlara' diyerek gözyaşı döktü.

Avukat Fevzi Yarbaş ise yağmalanan paranın bulunamadığını belirterek, “40 yıllık emeğin birikimi kayboldu. Bunun telafisi yok. Bu nedenle sanığın ceza alması müvekkillerimi tatmin etmiyor. Bunun da yasal yollarına bakacağız' dedi. Durmuş Ali Dağ ise sanığa verilen cezayla ilgili 'Adalet yerini buldu. Beraat etseydi çok üzülecektik' dedi. Sanığın nikahsız yaşadığı Nezaket M. ise kararı temyiz edeceklerini söyledi.

DHA