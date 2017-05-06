92 ByLock'çu polisin davası: 13 polisin tahliyesine karar verildi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)CEP telefonlarında FETÖ / PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen 80'i tutuklu 12'si firari 92 polisin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın dördüncü duruşması yapıldı.Mahkeme, sanıklardan 13'ünün tahliyesine karar verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada görülen davaya, tutuklu sanıklardan 80'i ile sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

Bugün görülen dördüncü duruşmada, 14 sanığın sorgusu yapıldı. Tutuklu sanıkların sorgusunun tamamlanması üzerine duruşma savcısı, 10 sanığın tahliyesi yönünde görüş bildirdi.



ALKIŞLAYAN DA OLDU FENALAŞAN DA

Savcının tahliye talebi üzerine duruşma salonunda bulunan sanık yakınlarının bir kısmı kararı alkışladı. Bu arada savcının tahliye talebinde bulunduğu 10 kişi arasında oğlunun adını duymayan bir kadın, 'Oğlumu bana verin' diye bağırmaya başladı. Fenalaşan kadına, sağlık personeli müdahale etti.

Duruşma salonunda gürültünün artması üzerine Mahkeme Başkanı sanık yakınlarını salondan çıkardı. Bir süre sonra izleyiciler yeniden salona alındı.

13 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sanıkların avukatları söz alarak müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler. Mahkeme, 13 sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiası ile 12'si firari, 80'i tutuklu 92 polis hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları isteniyor.



DHA