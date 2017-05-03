92 'ByLock'çu polisin davasının ikinci duruşması sona erdi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)CEP telefonlarında FETÖ/PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı 'ByLock' tespit edilen 80'i tutuklu 12'si firari 92 polisin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın ikinci duruşması yapıldı. Bugün yapılan duruşma ile 50 sanığın sorgusu tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada görülen davaya, tutuklu sanıklardan 80'i ile sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Dün görülen ilk duruşmada 25 sanığın sorgusunu yapan mahkeme, bugünkü duruşmada sorgulara devam etti.

İhraç edilen polis memuru Fetullah Ayna, Beyoğlu Ekipler Amirliği'nde görev yaparken geçen yıl Kasım ayında gözaltına alınarak tutuklandığını belirterek, 'İddianamede üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 'ByLock'u 13 Ağustos 2014 tarihinde indirdiğim iddia ediliyor. 'ByLock'u hiçbir zaman kullanmadım ve indirmedim. Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığım iddiasını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum' dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda iken açığa alınan Fevzi Baytok, 'ByLock' yüklendiği söylenen hat benim adımadır, ancak bu hattı ben hiçbir zaman kullanmadım. Hattı ekonomik olması nedeniyle bir yakınım için çıkardım, o kişi izleyiciler arasındadır. Bu yapının içinde bulunmadım' diye konuştu.

'SAHİP OLDUĞUM GİZLİ BİLGİLERİ HİÇBİR ZAMAN ÖRGÜT LEHİNE KULLANMADIM'

Tutuklu sanık Fuat Bağdat, istihbarat şubede polis memuru iken tutuklandığını belirterek, 'Devletin verdiği yetkiyi, silahı hiçbir zaman devlet aleyhine kullanmadım. Sahip olduğum gizli bilgileri hiçbir zaman örgüt lehine kullanmadım. Bunlar örgüte üye olmadığımın en büyük delilidir. Artık internet kullanan biri beni FETÖ'cü olarak biliyor. 'ByLock'u indirerek kullandığım, bu program üzerinden örgüt mensuplarından talimat aldığım, örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer aldığım iddiasıyla suçlanıyorum. Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. 'ByLock'u gizli ve yasaklı bir program olmadığı için internetten indirdim ancak hiçbir zaman kullanmadım. Çünkü kuramadım. 15-20 gün sonra da kaldırdım. İkinci telefonuma da 'ByLock' yüklediğim iddiasını kabul etmiyorum' dedi.

İki gündür süren duruşmalarda 50 sanığın sorgusu tamamlandı. Duruşma, sorgusu yapılmayan sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiası ile 12'si firari, 80'i tutuklu 92 polis hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları isteniyor.



DHA