92 ByLock'çu polisin davasının ilk duruşması bitti

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)CEP telefonlarında FETÖ / PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı 'ByLock' tespit edilen 80'si tutuklu 12'si firari 92 polisin, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması yapıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan binada görülen davaya, tutuklu sanıklardan 79'u ile sanıkların avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıkların sorgusuna geçildi.

FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Alparslan Karasu, 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptığını belirterek, 'Sosyal medya paylaşımlarım da FETÖ paylaşımları değil, Cumhurbaşkanı lehine olan paylaşımlar' dedi.



'BYLOCK KULLANIMI SUÇ İSNADI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR'

Tutuklu sanıklardan komiser yardımcısı Behzat Durmuş, 'ByLock'un gizli bir program olmadığını savunarak, '2014 yılı Mart ayından sonra App Store ve Google Play üzerinden indirilebilmekteydi. Ocak 2016 tarihinden itibaren de tamamen kullanımdan kaldırıldı. Bu programın kullanımı suç isnadı için yeterli değildir' dedi.

Örgütün Yalova'da toplantılarına katıldığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Durmuş, 'Bu iddiaları ortaya atan şahıs, kendisini kurtarmak için iftira attı' iddiasında bulundu.

'TELEFON HATTINI KOMŞUM OLAN POLİSTEN DEVRALDIM'

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Bayram İdiz, 2006 yılından itibaren emniyet teşkilatında görev yapmaya başladığını belirterek, “Benim ve ailemin bu örgütle hiçbir şekilde bağı yoktur. Yurtlarına, dershanelerine gitmedim. Bankalarından kredi çekmedim. Sendika veya yayın organlarına üyeliğim de bulunmamaktadır. Bana ait olan bir internet hattından 'ByLock' yüklediğim iddia ediliyor. Ben, bu hattı Ferhat Kayaalp isimli bir polis memurundan devraldım. Kendisi komşumdu. Ferhat Kayaalp'in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 'yasadışı dinleme ve casusluk' suçlamasıyla yargılandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'kod isim' kullanarak dinlediği iddia ediliyor. Bu şahıstan devraldığım internet hattından dolayı 7 aydır tutuklu bulunuyorum. Evimde yapılan aramalarda suç teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bu aşamada tahliyemi talep ediyorum' ifadelerini kullandı.

'İTİRAFÇI OLMAM KONUSUNDA BASKI YAPILDI'

Tutuklu sanık Burak Karakaya, emniyet sorgusunda verdiği ifadeleri baskı altında verdiğini iddia ederek, 'Baskı altında verdiğim ifadeleri kesinlikle reddediyorum. İtirafçı olmam konusunda baskı yapıldı, itirafçı olmazsan tutuklanacağım söylendi' iddiasında bulundu.

İddianamede FETÖ üyelerinin teşkilatta önemli mevkilere ve birimlere getirildiğinin belirtildiğini söyleyen Karakaya, 'Ben, meslek hayatım boyunca hiç söz konusu yerlerde çalışmadım. Bu durum bile örgüt üyesi olmadığımı kanıtlar' dedi.

Toplam 25 sanığın sorgusunu alan Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarına devam etmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddiası ile 12'si firari, 80'i tutuklu 92 polis hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları isteniyor.





DHA