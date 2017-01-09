93 yaşındaki hastaya 1 saatte ulaşıldı

ORDU’nun Ünye İlçesi'nde rahatsızlanan 93 yaşındaki Emine Kurtkar, kardan kapalı yolların belediye ekipleri tarafından açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle hayat adeta felç oldu. Ünye Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün gece de bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ekipler gelen bir ihbar üzerine Tekkiraz Velibayraktar Mahallesi'nde oturan Emine Kurt’a ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine yolları açtı.

Yaklaşık saat süren çalışmalar sonucunda ekipler, yaşlı hastanın evine ulaştı. 112 sağlık ekipleri ilk muayenesinin ardından Emine Kurt’u ambulansa alarak Ünye Devlet Hastanesine götürdü.

DHA