AB Bakanı Çelik: Teröristler Hollanda'da rahatça toplantı yapabiliyor

Malik GÖDELİNER/YUMURTALIK(Adana), (DHA)AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına Hollanda'ya iniş izin verilmemesiyle ilgili olarak, "Hollanda'da teröristler rahatça dolaşıp toplantı yapabiliyor" dedi.

Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde referandum toplantılarına katılan Bakan Ömer Çelik, halka hitap etti. Hollanda'da PKK'lı ve FETÖ üyesi teröristlerin rahatça dolaşıp toplantı yapabildiğini hatırlatan Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"Gerçi bunu yaparak, bizim vatandaşlarımızla buluşmamızı engelleyerek, 16 Nisan'da onlara sandıklardan 'evet' çıkmasının Türkiye için ne kadar faydalı olacağını anlatmamızın önüne set çektiklerini zannediyorlar. Fakat farkında değiller ki, bu yaptıklarıyla aslında çeşitli konularda yeterince zihni berraklaşmamış vatandaşlarımızın ya da kararsız durumdaki vatandaşlarımızın bile kararını evet yönünde netleştirmiş oldu. Yani onlar Türkiye'nin cumhurbaşkanına saldırdığı zaman, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bakanlarını engellemeye çalıştığı zaman, bizim vatandaşlarımız onlara vereceği cevap bellidir. Rejim değişikliğinden bahsediyorlar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir. Türkiye 1923'ten beri vatandaşımızın rejimle problemi olmamıştır. Rejim değişikliği halkın iradesinin gasp edilmesidir. Bizim rejimimizin esası demokratik cumhuriyettir, bunun esası egemenlik kayıtsız şartsız millete ait demektir."

Çelik, Yumurtalık'ın ardından Karataş İlçesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelip, referandumda neden evet denilmesi gerektiğini anlattı.

DHA