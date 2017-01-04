AB Bakanı Çelik'ten 'laiklik' ve 'satranç' açıklaması: Din adına yasaklanması gibi bir şeyi akıl dışı bulurum

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, laiklik ile toplum arasındaki organik bağın koparıldığını savunarak, "Bugün laikliğin erozyona uğramadığını, daha sağlıklı şekilde anlaşıldığını görüyorum. Dün laikliğe tepki gösteren toplum kesimlerin, bugün laikliğe daha çok referans verdiklerini, çok çeşitli kesimlerden görüyorum" dedi. Bakan Çelik, ayrıca satranç tartışmasıyla ilgili "Ben satranç oynarım. Herkese de oynamasını tavsiye ederim. Satrancın hele din adına yasaklanması gibi bir şeyi son derece akıl dışı bulurum" değerlendirmesinde bulundu.

AB Bakanı Ömer Çelik, CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'de laikliğin erozyona uğrayıp uğramadığı konusundaki düşünceleri sorulan Bakan Çelik, "Türkiye'de laikçilik ve cumhuriyetçilik adına, laiklik erozyona uğratıldı. Laiklik ile toplum arasındaki organik bağ koparıldı. Laikçilik dediğimiz şey, laiklik adına bir dayatma olarak önümüze geldi. Ben, bugün laikliğin erozyona uğramadığını daha sağlıklı şekilde anlaşıldığını görüyorum. Dün laikliğe tepki gösteren toplum kesimlerin, bugün laikliğe daha çok referans verdiklerini, Müslüman bir toplumsa seküler bir devlet yapısına sahip bir demokrasimizin olmasının aslında Türkiye'yi dünyada biricik yapan şey olduğuna daha çok vurgu yaptıklarını çok çeşitli kesimlerden görüyorum. Bu konuda aslında adı koyulmamış bir uzlaşma var" diye konuştu.

'YILBAŞI' AÇIKLAMASI: NOEL İLE İLGİSİ YOK

Yılbaşı kutlamaları üzerinden yapılan tartışmaları, Fransa ve Macaristan'da da aynı konuda yaşanan tartışmalar üzerinden değerlendiren Çelik, şöyle konuştu: "Buna kimsenin karışmaya hakkı yok. İnsanlar yılbaşına bütün dünyada ortak bir neşe ve umutla girmek istiyorlar. Herkesin birtakım kök değerleri ve kavramları vardır. Bütün hayatı kök kavramlar üzerinden dizayn edemeyiz. İnsanların bir de hayatın doğal seyri içerisinde uzlaşmaya vardığı kavramlar vardır. Yeni yıla hep beraber, umutla ve gülümseyerek girmek, bugün insanlık için ortak bir evrensel değer olmuştur. O yüzden hepimiz yeni yıl kutlama mesajları yayımlarız. Bunu Noel ile karıştırıyorlar. Noel ile bunun ilgisi yok. Hepimiz adına umudu pekiştirmek için. İnsanlığın elinden bu ortak değeri almamak lazım. Kutlamak istemeyen kutlamaz. Buna da son derece saygı duymak lazım. Kutlanmaması gerektiğini düşünen, bu görüşünü açıklar. Bunları şiddet olarak algılamamak lazım"

"SATRANÇ OYNASAYDI SATRANCIN YASAKLANMASI GİBİ YANLIŞ CÜMLE KURMAZDI"

Türkiye'de bir kimlik sorunu olduğunu dile getiren Bakan Çelik, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün satranç oynanmasıyla ilgili açıklamasına atıfta bulundu. Çelik, şunları söyledi: "Bizde ağır kimlik problemleri var. Her meseleyi bir kimlik problemi haline getiriyoruz. En sonunda satrancı getirdik. Ben satranç oynarım. Herkese de oynamasını tavsiye ederim. Satrancın hele din adına yasaklanması gibi bir şeyi son derece akıl dışı bulurum. Keşke umut ederim ki Türkiye'de ilkokulu bitiren bütün çocuklar, satranç öğrenerek, ilkokulu bitirseler. Bu, aklın neşedir. Aklın meydan okumasıdır. Birisi satranç oynasaydı, satrancın yasaklanması gibi bir yanlış cümle kurmazdı"

CUMA HUTBESİ TARTIŞMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: LAİK DEVLET UYGULAMASI BAŞKADIR

AB Bakanı Çelik, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni yıl öncesi camilerde okuttuğu ve yılbaşı kutlamalarıyla ilgili uyarı da yapılan Cuma hutbesini değerlendirdi. Diyanet'in hutbesinin, laikliğe aykırı olmadığını belirten Bakan Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığı, dini literatür içerisinde hükmünü açıklıyor; ama laik devlet düzeni içerisinde onun açıkladığı hükme ya da fetvaya göre bir uygulama ortaya konulmuyor. Dolayısıyla burada laik devlet uygulamasına halel getiren bir şey yok. Diyanet, ne diyecekti Noel ile ilgili Söyleyeceği şey bellidir; ama laik devlet uygulaması başkadır. Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasıyla bu terör eylemi arasında bağlantı kurmak, en basit şekilde illiyet rabıtasını yok saymak demektir. Böyle saçma sapan bir şey olmaz" diye konuştu.

DHA