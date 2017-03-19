AB Bakanı Ömer Çelik : Biz 200 senedir bunu tartışıyoruz

AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Referandumda bir rejim değişikliği olmayacak. Asıl rejim değişikliği Cumhuriyetin içerisinden Cumhur'u çıkartmaktır. CHP, 'Neden acele sistem değişikliği yapıyorsunuz' diyor. Biz 200 senedir bunu tartışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Değişikliği için Osmaniye'nin Kadirli İlçesine gelen Ömer Çelik, Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Evet' mitinginde vatandaşlara seslendi. CHP'yi eleştiren Çelik şöyle konuştu:

"1839 Tanzimat Fermanı, 1876 Kanuni Esasi, 1908 2'nci Meşrutiyet, 1924 Anayasası ve ondan sonra yapılan anayasalar ile biz bunu tartışıyoruz. Sistemin fay kırıklarından yanlışlıklarından zaaflarından ortaya çıkan darbeler nasıl engellenir. Türkiye'de ne zaman rejim değişikliği olmuşsa Cumhuriyet'in içinden Cumhur çıkarılmışsa arkasında CHP vardır. Birisi çıksın, 'Ben egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğundan hoşlanmıyorum' desin. Ona ilk destek veren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bugün rejim değişikliğinden bahsetmeleri dolayısıyla kendi suçlarını örtbas etmekten başka bir şey değildir. Türkiye'de vatandaş daha çok söz hakkı verilsin denilen her düzenlemeyi ret eden kimdir, Cumhuriyet Halk Partisidir. Egemenliğin millete ait olması yetmez. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması gerekir. Egemenlik millete aittir dediğinde, bir müddet sonra yargı vesayetiyle, askeri vesayetle egemenliği çaldılar. 2002'ye gelinceye kadar, Türkiye'deki krizleri hatırlayın, egemenliğin sık sık çalındığı zamanları hatırlayın. Bu ülkenin fakirleştiği dönemlerdir. Bu ülkeye hasta adam denildiği dönemlerdir."

TÜRKİYE'NİN KOALİSYONLARLA VAKİT KAYBETMEMESİ LAZIM

Türkiye'nin koalisyonlarla vakit kaybetmemesi gerektiğini söyleyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 Nisan'da hayata geçecek sistemde bir iktidarın kurulabilmesi için yüzde 50 oy alması gerekiyor. Yeni gelecek sistemde artık koalisyon hükümetinin kurulması teknik olarak mümkün olmayacak. TBMM'nin yetkisi ortadan kalkıyor deniyor. TBMM'nin yetkisi ortadan kalkmıyor. Milletvekili sayısı artıyor. Asli İktidar Millettir. TBMM sizin adınıza iktidarı kullanan tali iktidardır. Önce TBMM'yi seçiyorsunuz ve çoğunluğun içinden temaüllere göre Cumhurbaşkanımız en çok oyu alan partinin genel başkanına yetkiyi veriyor. Şimdiki sistemde iktidarı doğrudan seçmediği için, hükümet TBMM içinden çıktığı için gen soruyla denetliyor. Aslında o bir gerçek denetleme de değil. bütün bir tarihi boyunca hayata geçmiş ya bir ya da iki gen soru vardır. Bu bir denetleme sistemi de değildir. Şimdi asli iktidar milletimizin ta kendisi olduğu için siz bir iktidarı seçim sırasında yüzde 50'yle seçtikten sizin seçtiğiniz bir iktidarın güven oyu almasına ihtiyaç yoktur" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Çelik'e Karatepe kilimi hediye edildi.

DHA