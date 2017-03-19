AB Bakanı Ömer Çelik : Biz 200 senedir bunu tartışıyoruz (2)

BAKAN ÇELİK, CEYHANLILAR İLE BULUŞTU

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ndeki mitingin ardından Adana'nın Ceyhan İlçesi'ne gelerek vatandaşlarla buluştu.

Anayasa değişikliğini güç için istemediklerini belirten Bakan Çelik, Meclis'te çoğunlukta olduklarını hatırlatıp, "Eğer biz bunu sadece güç için isteseydik, o zaman bizim bu sistemin değişmesini hiç istemememiz lazımdı. Çünkü bu sistemde yürütmenin de yasamanın da gücü bizde. Demek ki biz gücün dışında bir şey peşinde koşuyoruz. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Bunu güçlendirmek için bu değişikliği istiyoruz. Türkiye'nin koalisyonları geride bırakan bir sisteme kavuşması önemlidir. İnşallah 16 Nisan'dan sonra sandıklardan çıkacak 'evet'ler sayesinde geçeceğimiz yeni sistemde artık koalisyon dönemini ebediyyen geride bırakıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ DİKTATÖR DEĞİLDİR

Konuşması sırasında iki kez ses sistemi arızalanan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ahlak dışı şekilde 'Diktatör' dendiğini duyorsunuz. Ben diktatörlerin kim olduğunu siyasi tarihte çok okudum. Diktatör demek, halkına karşı duvarların arkasına saklanan demektir. Diktatör demek, halkına karşı tankların arkasına, savaş uçaklarının arkasına saklanan demektir. Bizim Cumhurbaşkanımız, halkı ile beraber. Ölüm kusan o tanklara karşı çıktı, savaş uçaklarına, ölüme karşı çıktı. Savaş uçaklarının tehdidine rağmen hayatını tehlikeye atarak 'Ben milletimle beraber olacağım' dedi. Ölümü göze alarak diktatörlere karşı, FETÖ terör örgütüne karşı direniş çağrısı yaptı. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımıza 'Diktatör' diyenlerin, bu ülkede diktatörlük yapmak isteyenlerin yanına denk düştüğünü hepimiz görmemiz lazımdır."

Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana), (DHA)

DHA