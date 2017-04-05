AB Konseyi Başkanı Tusk Atina’yı ziyaret ediyor

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, bugün Atina'da temaslarda bulunacak.

Tusk ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, sonra da Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek.

Görüşmelerde, 29 Nisan'da gerçekleşecek olan Brexit ile ilgili Zirve Toplantısı hazırlıkları, Yunan ekonomisi ve değerlendirmesinin gecikmesi, göçmen sorunu gibi konular ele alınacak. Çipras, geçen hafta Roma'da gerçekleşen Zirve Toplantısı'nda Donald Tusk'la görüşmesinde IMF'nin ikinci değerlendirme konusunda gösterdiği gecikmeye değinmişti. Tusk, Zirve çerçevesindeki basın toplantısında “Yunanistan dahil olmak üzere bütün Avrupa'da sosyal dayanışma yüksek düzeyde korunmalıdır” açıklamasını yapmıştı.

DHA