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Son Dakika: “AB Türkiye’ye dahil olmaya değil, Türkiye AB’ye girmeye çalışıyor”

“AB Türkiye’ye dahil olmaya değil, Türkiye AB’ye girmeye çalışıyor”
12:0316 Mart 2017
Son Dakika Haberi
“AB Türkiye’ye dahil olmaya değil, Türkiye AB’ye girmeye çalışıyor”
“AB Türkiye’ye dahil olmaya değil, Türkiye AB’ye girmeye çalışıyor”

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Hollanda’ya destek çıktı. Juncker, Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını söyledi ve ekledi.

"Türkiye’nin söylemleri beni şoke etti; Nazilerle bugünkü hükümetler arasında kıyaslama yapılmasını asla kabul edemem. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Bunu yapan Avrupa Birliği’ne girmeye çalışmıyor, Avrupa’dan uzaklaşıyordur. Unutulmasın ki, AB Türkiye’ye değil, Türkiye Avrupa Birliği’ne girmeye çalışıyor.”

Görüntü Dökümü:

– Jean Claude Junker konuşması

DHA

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