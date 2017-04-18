ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu (2)

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından alınan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu akşam telefonla arayarak, referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 16 Nisan'daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Suriye'de son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan'da kimyasal silahla yaptığı saldırının, ABD tarafından cezalandırılmasına da değinildiği belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın bu hususta ABD'ye verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği belirtilirken, İki liderin de , Beşşar Esed'in yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda hem fikir oldukları kaldıkları vurgulandı.

DEAŞ'a karşı ortak mücadele konusunda ise kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı işbirliğinin gerekliliği vurgulandığı belirtildi.

DHA