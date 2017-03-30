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Ankara Haberi: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Anıtkabir'i ziyaret etti (2)
19:5530 Mart 2017
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Anıtkabir'i ziyaret etti (2)
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, daha sonra Anıtkabir'e giderek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Tillerson, Anıtkabir özeldefterine şu cümleleri yazdı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve üstün lideri Mustafa Kemal Atatürk'e olan derin saygı ve hayranlığımın bir göstergesi olarak, Amerikan halkının bir temsilcisi sıfatıyla, Türk halkına ve bu büyük lidere saygılarımı sunmaktan derin bin onur duyuyorum.''
Konuk Bakan Tillerson, ziyaretin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği'ne geçti.

 

DHA

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