ABD: Musul bombardımanlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

ABD ordusu, Musul'da en az 200 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı iddia edilen bombardımanı koalisyon güçlerinin düzenlediğini doğruladı ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Irak ordusunun talebi üzerine Musul’un batısını vurduğunu açıklayan ABD Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Irak ve Suriye'de IŞİD ile mücadele koalisyonu kapsamında yürüttüğü operasyonlarda daha önce pek çok 'yanlışlıkla' sivilleri öldürdüğünü gizlemeyen ABD’den yine bir itiraf geldi. Açıklamada sivil ölümleriyle ilgili haberlerden ‘iddia’ olarak bahsedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 23 Mart'ta ortaya çıkan, Musul'da ABD uçaklarının bombardımanı sonrası en az 200 sivilin hayatını kaybettiği ve Haşdi Şabii ile Irak Türkmen Meclisi'nin de doğruladığı belirtilen olayla ilgili açıklama yaptı.

"Sivilleri IŞİD yerleştirmiş olabilir"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, açıklamada, ‘16-23 Mart'taki bombardıman verilerinin ön incelemesi gösteriyor ki Koalisyon, Irak Güvenlik Güçleri'nin talebi üzerine 17 Mart'ta Musul'un batısında sivil ölümlerinin yaşandığı noktayla örtüşen bir bölgeyi vurdu’ dedi. Bölgedeki sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmak üzere IŞİD tarafından yerleştirilmiş olabileceği olasılığının da göz önünde bulundurulduğu açıklamada, bombardımanla ilgili gerçekleri ve sivil ölümü iddialarının doğruluğunu kanıtlamak için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DHA