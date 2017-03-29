ABD, Rakka için sevkiyatı sürdürdü, RakkaTabka yolu kontrol altına alındı

AMERİKA destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin, 'Fırat'ın Gazabı' adıyla başlattığı Rakka operasyonu devam ederken, ABD'nin bölgeye zırhlı askeri araç ve iş makinası göndermeye devam ettiği belirtildi. Tabka hava üssünü ele geçiren, ana gücünü PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'nin oluşturduğu DSG'nin, dün geceden itibaren Rakka ile Tabka arasındaki karayolunu da şiddetli çatışmaların ardından ele geçirdiği ve kontrolü sağladığı belirtildi.

Amerika Ordusu, Rakka operasyonu için daha önce havadan indirme yaptığı Tabka bölgesine, karadan da askeri sevkiyatı sürdürüyor. Koalisyon güçlerinin hava desteği ile Demokratik Suriye Güçlerinin Raka'dan DEAŞ'ın temizlenmesi için başlattığı operasyon Tabka bölgesinde yoğunlaşırken, ABD ordusunun bölgeye karadan askeri zırhlı araç ve iş makinalarını gönderdemeye devam ettiği bildirildi.

Bölgedeki Kürt internet sitelerinde ve DSG'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tabka hava üssünü ele geçiren DSG'nin, Rakka-Tabka karayolunda da çatışmalardan sonra kontrolü sağladığı, DEAŞ'ın Rakka bağlantısını kestiği belirtildi.

DHA