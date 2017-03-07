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Antalya Haberi: ABD Savunma Bakanlığı, Antalya toplantısından paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı, Antalya toplantısından paylaştı
17:387 Mart 2017
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ABD Savunma Bakanlığı, Antalya toplantısından paylaştı
ABD Savunma Bakanlığı, Antalya toplantısından paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), Rusya, Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları'nın Antalya'da düzenlediği toplantıya dair yayınladı.

Bakanlığın sitesinde la birlikte yayınlanan içerikte Genelkurmay başkanlarının Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Pentagon'ın internet sitesinde paylaşılan haberde, üç ülke yetkililerinin, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı başarı elde etmede ortak iletişimin önemine dikkat çektikleri, özellikle Menbiç ve El Bab yakınlarındaki operasyonların yoğunlaşmasıyla, farklı cephelerin ve tarafların olduğu kalabalık bir savaş meydanının ortaya çıktığı belirtildi.

DHA

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