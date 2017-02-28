ABD Ticaret Bakanı'ndan, St. Petersburg ziyareti

ABD Ticari Odası Rusya Şubesi Başkanı Alex Ryadzenko, yeni ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross’un St. Petersburg’da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Forumuna katılabileceğini açıkladı.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, 1-3 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında danışmanlığını yapan Willbur Ross, kurumlar vergisi, altyapı ve uluslararası ticaret politikalarının geliştirilmesine katkı sağladı. Adaylığı ABD Başkanının kendisi tarafından önerildi.

Forbes şirketi, Wilburr Ross’un servetinin 2.5 milyar dolar olduğunu bildirdi. 1976-2000 yıllarında Rothschild İnc. şirketinde çalışan Ross, W.L. Ross & Co. gibi finans kurumlarını kurdu ve yönetti. Bunun yanı sıra Bill Clinton başkanlık yaptığında Ross, Amerikan-Rus Yatırımcılık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyetlerde bulundu.

DHA