ABD, YPG'ye havan topu ve tanksavar da verecek

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin Sözcüsü Amerikalı Albay John Dorrian, ABD'nin Suriyeli Kürtlere vereceği silahlar içinde mühimmat ve ağır makineli tüfeklerin yanı sıra havan topu ve tanksavarların da bulunacağını açkladı. Bağdat'tan canlı bağlandığı Pentagon'daki basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Albay Dorrian, verilen silahların IŞİD ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi.

Dorrian, YPG'ye verilecek silahlardan bir bölümünün hali hazırda ellerinde bulunduğunu ve dağıtıma başladıklarını belirti. YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) gerekli ağır silahların sağlanmasından sonra Rakka operasyonuna girişileceğini söyleyen Dorrian, 'SDF'ye ne tür silahlar sağlayacaksınız' sorusuna 'Küçük ölçekli silahlar, zaman zaman koalisyon güçlerinin ve sahadaki ortaklarımızın yüz yüze kaldıkları tehditlere karşı kullanabilecek silahlardan, cephanelerden bahsediyoruz. IŞİD araçlara monte silahlar kullanıyor, bomba yüklü araçlar kullanıyor, zırhlı araçlar kullanıyor. Biz de bunlara karşılık verme yeteneği olan ağır makineli tüfekler, zırhlı araçları imha edebilecek kapasitede mühimmat ve silah sağlayacağız' karşılığını verdi.

Albay Dorrian, 'Bu silahlar havan topu da içeriyor mu' sorusunu da 'Evet içeriyor' diye yanıtladı. Dorrian verilecek silahlar içinde 'tanksavar' olup olmadığını soran bir gazeteciye, tanksavar adını kullanmadan, ancak tanksavar tarifi yaparak yanıt verdi. Dorrian, silahların Amerikan yapımı olup olmadığı sorusuna da 'Neler olduğu konusunda ayrıntılara girmeyeceğim. Bunu yapmak operasyon güvenliğini tehlikeye atar. IŞİD'in ortaklarımıza ne tür kaynaklar ve silahlar sağlayacağımızı bilmesi sakıncası var. Ama şunu söyleyeyim, bütün bunlar Rakka'nın izole edilmesi ve kurtarılması için denetimli bir şekilde olacak, nelerin verildiğini ve ne için kullanıldığını dikkatlice gözlemleyeceğiz. Bizim istediğimiz yönde kullanılmasını da güvence altına alacağız' diye yanıtladı.

Silahların ABD'nin YPG'ye verdiği görevler kapsamında çeşitli biçimlerde kullanılacağını söyleyen Dorrian, bu silahları geri almanın söz konusu olmadığını söyledi ve 'Silahlar IŞİD ile savaşta kullanılmaya devam edecek. IŞİD ortaklarımıza sağladığımız bu mühimmat ve silahların bedelini ödeyecek' diye konuştu.

Dorrian bu silahlarlar ne yapıldığını ve kime karşı kullanıldığını izleyeceklerini, SDG güçlerinden IŞİD'e karşı kullanma güvencesi aldıklarını söyledi. Dorrian, Türkiye-Suriye sınırında 'devriye' görevi yapan Amerikalı askerler bulunmasının yeni bir durum olmadığını da söyledi ve 'Bunu yapmayı da sürdüreceğiz, ne sıklıkta yaptığımızı, ne zaman durduracağımızı da söylemeyeceğiz' dedi. Dorrian, sınırdaki Amerikan askerlerinin, ABD'nin ortakları arasında güvenlik sorunu yaşanmaması ve bütün tarafların DEAŞ ile mücadeleye odaklanmasını sağlamaya yönelik olduğunu savundu.

ABD'nin Suriyeli Kürtlere vereceği silahların kimin eline geçtiği ve kime karşı kullanıldığının ABD tarafından yakından gözleneceğini savunan Dorrian, IŞİD'in yenilmesi durumunda bu silahların kimde kalacağına yönelik bir soruyu da 'Bu silahların kullanılmasındaki koşul, IŞİD'e karşı kullanılmaları. Bizim ölçümüz ve belirlediğimiz sınır bu. Silahların kimin eline geçtiğinden ve kime karşı kullanıldığı incelenecek ve kayıt altına alınacak. Zaten anlaşma dışı kullanılmaları durumunda IŞİD'e karşı savaşı zayıflatır, olumsuz etkiler' dedi.

RAKKA OPERASYONUNDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Dorrian, Türkiye'nin Rakka operasyonunda bir rolü olup olmayacağı konusunda görüşmelerin her gün sürdürüldüğünü, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri Merkezi'nde Türk subayların da bulunduğunu söyleyerek, 'Gelecekte başka ne tür rolleri olabileceği konusunda varsayımlara girmek istemiyorum. Bu konuda benim de üstümde bir çok diplomatik görüşmeler olduğunu biliyorum, ortaya çıkacak sonucu göreceğiz' dedi.

DEAŞ ile mücadelede Türkiye ile yakından çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Dorrian, ABD'nin Suriyeli Kürtleri ağır silahlarla donatmaya karar vermesinin ardından, Türkiye-ABD ve koalisyon güçleri arasında herhangi bir görüşme ertelemesi ya da iptali olmadığını da belirtti. Dorrian, 'Türkiye ile yakından çalışmayı sürdüreceğiz. IŞİD, PKK gibi Türkiye için bir tehdit. IŞİD'i yenmek için Türkiye ile işbirliğimizi sürdüreceğiz' dedi.

DHA