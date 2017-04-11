ABD’de ilkokula silahlı saldırı (3)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

ABD'nin California eyaletine bağlı San Bernardino kentinde Kuzey Parkı ilkokulunda, sınıf içinde meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

California eyaletine bağlı San Bernardino kentinde Kuzey Parkı ilkokulunda yaşanan silahlı saldırıda, saldırgan bayan öğretmeni vurarak öldürdü, iki öğrenciyi de yaraladı. Çocuklarının durumunu merak eden aileler gözyaşları içinde okula akın ederken, polis okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaralı öğrencilerden 8 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. San Bernandino polis yetkilileri, saldırının ardından öğrencilerin gözü önünde intihar eden saldırgan ile öğretmen arasındaki ilişkinin araştırıldığını açıkladı.

Aynı kentte, 2 Aralık 2015'te Syed Rizwan Faruk ve eşi Tashfeen Malik tarafından düzenlenen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Karı koca çift, polisle girdikleri çatışmada öldürülmüştü.

Haber: Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA)

DHA