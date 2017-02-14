ABD’de mastiff dehşeti

ABD’nin New York kentine bağlı Long Island City semtinde, bir hayvan barınağından alınan Mastiff cinsi köpek, 75 yaşındaki sahibini parçalayarak öldürdü, 39 yaşındaki otistik oğlunu da yaraladı.

Louise Herminda adlı kadının hayvan barınağından geçtiğimiz günlerde evinde bakmak için hayvan barınağından aldığı Mastiff cinsi köpek, pazar gecesi yeni sahibine saldırdı. Herminda’nın göğsünü ve boğazını parçalayan köpek, annesi ile birlikte yaşayan 39 yaşındaki, adı açıklanmayan oğlunu da yaraladı. Olay yerine gelen polisler tarafından uyuşturuculu iğne ile vurularak etkisiz hale getirilen köpek, yeniden hayvan barınağına götürüldü. Hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki Louise Hermainda, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

DHA