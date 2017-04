ABD'li asker, evinde ölü bulundu

ADANA'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li çavuş Curtis C. Gardner, dairesindeki odasında ölü bulundu.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Komutanlığı'nda görev yapan çavuş Curtis C. Gardner, 10 Nisan'da göreve gitmedi. Askeri merak eden personel, kaldığı dairesine girince çavuşu, hareketsiz halde buldu. Çağrılan ambulansla İncirlik Hava Üssü'ndeki hastaneye götürülen Curtis C. Gardner'in öldüğü belirlendi. Florida'dan Adana'ya geldiği belirtilen çavuşun kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

39. Hava Kanat Komutanı Albay John Walker, çavuşun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.

DHA