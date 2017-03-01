ABD'nin Adana Başkonsolosluğu'na saldırı hazırlığı davasında 3 tahliye

ANTALYA'da DEAŞ terör örgütü üyeliği ve ABD'nin Adana Başkonsolosluğu'na saldırı hazırlığından yargılanan 10 sanıktan 3'ü tahliye edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ocak 2016 tarihinde Osmaniye ve Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Muştak Batan, Yunus Karakoç, Selahattin Bulandı, İbrahim Gök, Nureddin Algan, Harun Uygur, Ömer Yiğit ile Suriye uyruklu Abdülkader Alaboud yakalandı. Sanıklardan Muştak Batan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli ise tutuklandı. Sanıkların 25 Aralık 2015 tarihinde Mardin'de yakalanıp tutuklanan Emrullah Oğuz ve Emin Can Özdemir'le irtibatlı olduklarının tespit edilmesi üzerine iki dosya birleştirildi.

ABD'NİN ADANA KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI HAZIRLIĞI

DEAŞ'a eleman temin etmek ve terör örgütünün hedefleri doğrultusunda sansasyonel eylemlerde bulunmak amacıyla ABD'nin Adana Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen sanıklar hakkında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi.

TELEFON KONUŞMALARI OYUNDU İDDİASI

Sanıklardan Abdulkader Alaboud, Adana'daki ABD Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı düzenleme konusunda para talep ettiği Abdülrezzak adlı kişiyle telefonda geçen konuşmaların, bir oyun olduğunu iddia etti. Amacının parayı alıp Avrupa'ya kaçmak olduğunu ileri süren Alaboud, "Türkiye'de hiçbir eyleme katılmadım. Ortada ne silah ne de patlama var" dedi.

Cumhuriyet savcısı davanın 6'ncı duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Hacı Mehmet Güdül mütalaasında, yargılanan 10 sanığın da terör örgütü üyeliğinden 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıklardan Muştak Batan ile Ömer Yiğit'in terör örgütü propagandası yapmak suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

'VERECEĞİNİZ HÜKÜM SADECE BU DÜNYADA GEÇERLİ'

Abdulkader Alaboud, haksız yere 14 aydır tutuklu bulunduğunu, ailesinin perişan olduğunu belirterek, “Sizin kafir olduğunuzu biliyorum. Sizin vereceğiniz hüküm sadece bu dünyada geçerli. Ahirette geçerli değildir. Siz Müslümanlara zarar veriyorsunuz. Ben hiç birşey yapmadım. Ailemden ayrıyım. Bu nedenle bu şekilde konuşuyorum" dedi.

Sanıklardan Selahaddin Bulandı da 14 aydır mağdur olduğunu belirterek, “Ben hayatımda ilk defa cezaevi gördüm. Bugüne kadar bir askere taş atmadım, silah sıkmadım. Ahrette mağduriyetime yol açan herkesten şikayetçiyim" dedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Sanıklardan İbrahim Gök, Emrullah Oğuz ile Yunus Karakoç'un tahliyesine karar veren mahkeme, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

DHA