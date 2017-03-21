ABD'nin ardından İngiltere de elektronik cihazları yasakladı

ABD'nin direkt uçuşlarda sekiz ülkeye kabin içinde büyük elektrik cihaz taşımayı yasaklamasının ardından, aynı yasağı İngiltere de onayladı.

ABD'nin, Türkiye'nin de dahil olduğu sekiz ülke uçuşlarında, büyük elektronik eşyaların yolcu bagajı olarak alınmasını yasaklamasından sonra İngiltere de, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkeden İngiltere'ye doğrudan uçuş yapacak uçakların yolcu kabinine dizüstü bilgisayar ve tabletlerin sokulmasını yasakladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü James Slack, söz konusu yasağın uçuş güvenliği gerekçesiyle alındığını ve yasak kapsamımda Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ile Suudi Arabistan'ın bulunduğunu açıkladı.

DHA