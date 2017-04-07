ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: ‘Gerekirse daha fazlasını da yapmaya hazırız’

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği füze saldırısını savunarak, ‘Çok ölçülü ve tamamen haklı bir girişimde bulunduk' dedi.

Rusya'nın çağrısı üzerine cuma günü olağanüstü toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşan Haley, ‘Gerekirse daha fazlasını da yapmaya hazırız, ancak bunun gerekli olmamasını umuyoruz. ABD, kimyasal silah kullanılmasına seyirci kalmayacak. Kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önlemek, ABD'nin ulusal güvenliği açısından son derece önemlidir' diye konuştu.

Dujarric: 'Suriye halkına daha çok zarar verecek girişimlerden kaçınılmalı'

Dünyayı tedirgin eden saldırıya ilişkin BM'den de açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in konuyu yakından ve endişeyle izlediğini söyledi. Kimyasal silahların Suriye'de birçok masum ve sivil insanın ölümüne yol açtığına değinen Durajjic, ‘Bu suçun sorumluları uluslararası hukuka ve BM kurallarına göre hesap vermelidir. Genel Sekreter, gerilimin tırmanması riskini de göz önünde bulunduruyor ve taraflara Suriye halkına daha çok zarar verecek girişimlerden kaçınma çağrısı yapıyor' dedi.

59 füze atıldı, 20 uçak imha edildi

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Cuma sabahına karşı Suriye'de Beşar Esad'ın kontrolünde bulunan havaalanlarına gerçekleştirilen füze saldırısının yeni görüntülerini paylaştı. Doğu Akdeniz'de bulunan USS Porter gemisinden Suriye'ye 59 adet Tomahawk füzesi atıldı. Saldırıda 20 civarında savaş uçağının imha edildiği belirtildi.

DHA