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Şanlıurfa Haberi: Abdullah Öcalan'ın ablası kalp krizinden öldü

Abdullah Öcalan'ın ablası kalp krizinden öldü
14:3426 Mart 2017
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Abdullah Öcalan'ın ablası kalp krizinden öldü
Abdullah Öcalan'ın ablası kalp krizinden öldü

İMRALI'da çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken  PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ablası 74 yaşındaki Ayni Yıldırım, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Mahallesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Mahallesi'nde oturan ve uzun süreden bu yana rahatsız olduğu belirtilen Ayni Yıldırım, dün akşam saatlerinde evinde fenalaştı. Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenerek tedaviye alınan Ayni Yıldırım dün gece geç saatlerde öldü.
Ölüm haberini alan  Ayni Yıldırım'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ile birlikte hastane morguna geldi. Dilek Öcalan, ölen Ayni Yıldırım’ın cenazesini teslim alıp toprağa vermek üzere Ömerli Mahallesi'ne gitti.

DHA

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