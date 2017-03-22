Abdullatif Şener: Son pişmanlık fayda vermez

ESKİ Başkan Yardımcısı Abdüllatif Şener, referandumda anaya değişikliğinin kabul edilmesi halinde Türkiye’deki devlet düzenin değişeceğini belirterek, "Özü itibariyle Cumhurbaşkanının çok güçlü olduğu yetkilerinin çok fazla olduğu bir devlet düzenine geçilmiş olacak. Son pişmanlık fayda vermez" dedi.

Milli Anayasa Hareketi Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Türkiye’nin Önüne Konulan Tuzak: Başkanlık Sistemi' paneline Abdüllatif Şener, Hasan Korkmazcan, Namık Kemal Zeybek ve Hakkı Süha Okay katıldı. Abdüllatif Şener paneldeki konuşmasında, referandumda 'evet' cephesinin söylediklerinin doğru olmadığını ifade etti. Şener, şunları söyledi:

"Bu değişiklik yürürlüğe girerse Türkiye’deki devlet düzeni değişecek. Özü itibariyle Cumhurbaşkanının çok güçlü olduğu yetkilerinin çok fazla olduğu bir devlet düzenine geçilmiş olacak. Söylenenlerin hiçbiri doğru değil. ‘Evet’ diye kitap basmışlar. Yargı güçlendirilecektir. Kardeşim yargı diye bir şey koymuyorsun sen. Meclisimiz güçlü olacak diyor. Zaten Meclis kalmayacak ortada. Bu maddelerin tamamı İslama aykırı. Müslümana yakışır tek bir madde yoktur. Belki bu bir komünist düzen getiriyordur. İnan ki komünist düzene de benzemiyor. Yoksa faşist bir düzen mi Faşizme dönüşebilir. Böyle bir sistem Türkiye’de kurulsun memlekette neler olup biteceğini ne siz tahmin edebilirsiniz, bu günden ne ben tahmin edebilirim. Son pişmanlığın fayda vermediği bir oylamaya gideceksiniz.16 Nisan’ da ona göre davranacaksınız.''

DHA