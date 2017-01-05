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Isparta Haberi: Aç kalan domuzlar trafikte tehlike saçıyor

Aç kalan domuzlar trafikte tehlike saçıyor
10:515 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Aç kalan domuzlar trafikte tehlike saçıyor
Aç kalan domuzlar trafikte tehlike saçıyor

ISPARTA'da kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için zaman zaman karayolundan geçerken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Isparta'nın Gelendost ve Yenişarbademli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları zaman zaman kent merkezine iniyor. Isparta- Gelendost karayolundan geçmeye çalışan domuz sürüleri sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sürücüler aniden önlerine çıkan domuzlara çarpmamak için manevralar yaparken, kaza tehlikesi yaşıyor.

DHA

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