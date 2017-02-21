Aç kalıp Tunceli merkeze inen domuzları elleriyle beslediler

TUNCELİ merkez Atatürk Mahallesi'nde 3 arkadaş, kırsal alanda olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalınca şehir merkezine inen 5 domuzu elleriyle yemek vererek besledi. Gençler, kimisi için tehlikeli sayılabilecek bu girişimi cep telefonu ile görüntüledi.

Yiyecek bulamayan domuzlar dün gece Tunceli kent merkezine indi. Atatürk Mahallesi'nde oturanların yaban domuzlarına atık yemek vermesinin etkisiyle dün gece 5 domuz gece geç saatlerde yine geldi. Yaban domuzlarını gören 3 arkadaş onları elleriyle besledi. Bulundukları araçtan yanlarına çağırdıkları domuzları elleriyle besleyen gençler, kimisi için tehlikeli sayılabilecek olan bu hareketi cep telefonu ile görüntüledi,

DHA