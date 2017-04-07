Acemi erlerin yemin töreninde duygulu anlar

SİVAS 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Erlerin tören sonrası aileleri ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda acemi eğitimini alan 1997-1 tertip 2'nci dönem dönem erler için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Sezgin Üçüncü, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, bazı il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı. 3 haftalık temel eğitimden geçen acemi erlerin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bin 230 acemi er iki grup halinde yemin etti. Törene katılan aileler, çocuklarını cep telefonu ve kameralarla görüntüledi. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan 5 acemi ere 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip tarafından başarı belgesi ve hediye verildi. Törende ayrıca birliğe ilk katılan acemi er Vedat Yayaşit yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra Sivas'ta askerlik yapan erlerin baba ve dedelerine Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca tarafından katılım belgesi verildi. Tören alanına giren sokak köpeği ise görevlilere zor anlar yaşattı.

Törende konuşan Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, yemin eden askerlerin ulusun güvenliğine layık olacağına ve Atatürk düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağına inandığını söyledi. Piyade Albay Kip, erlere seslenerek, 'Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' dedi. Tören yürüyüş ile son buldu. Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

DHA