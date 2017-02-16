Açık unuttuğu ocaktan sızan gaz öldürdü

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, açık unuttuğu ocaktan sızan gazdan zehirlenen 92 yaşındaki Hafize Karakurt hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde Vatan Mahallesi Yeşilyurt Semti 9073 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 1 çocuk annesi Hafize Karakurt çay yaptıktan sonra ocağı açık unuttu. Bir süre sonra uyuyan Karakurt'tan haber alamayan yakınları eve geldiklerinde gaz kokusunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis eve girdiğinde Karakurt'u yatağında hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının ocaktan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Hafize Karakurt'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgil soruşturma başlatıldı.

DHA