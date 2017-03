Acil Komşum Projesi; Her apartmanda bir ilkyardım gönüllüsü

HERKES İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, başta İzmir'de olmak üzere bütün Türkiye’de her apartmanda bir ilkyardım gönüllüsü bulunmasını amaçlayan 'Acil Komşum Projesi'nin tanıtımını yaptı.

Konak'taki Best Western Plus Hotel'de yapılan toplantıda Ülkümen Rodoplu, projeyi detaylı olarak anlattı. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği'nin, her apartmanda bir ilkyardım gönüllüsü bulunmasını sağlamak amacıyla hayata geçireceği 'Acil Komşum Projesi'nde pilot ilçe olarak Bayraklı'nın Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahallesi belirlendi. Proje kapsamında ilk eğitim 23 Mart'ta yapılacak. Proje kapsamında yaş, meslek ve cinsiyet koşulu aranmaksızın, sadece gönüllülük esasına göre her apartmandan bir kişi belirlenecek. Gönüllülere eğitimler 14 konu başlığında toplam 3 saatte verilecek. Eğitimler içinde kalp krizi, kırık, kanama, sara hastalığı, yanık, zehirlenme, şok, bayılma gibi durumlarda neler yapılacağı ile ilgili bilgiler yer alacak. Toplantı öncesinde vakaya gittiği sırada kaza geçiren 112 ekibine yapılan ilkyardım müdahalesine ilişkin canlandırma da yapıldı.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, ilkyardım bilgisinin önemine dikkat çekti. Dr. Rodoplu, "Son 20 yılda Türkiye, acil sağlık hizmetlerinde önemli bir ivme ve başarı yakaladı. Ama ilkyardım ayağı öksüz kaldı. Bu konuda 1995'ten bu yana yanı noktadayız. Türkiye'de yılda 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve 100 bin kişi ölüyor. Bin kişi suda boğuluyor. 3 yılda 667 kişi duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yılda 1 milyon 353 bin 359 trafik kazası oluyor. Bunların 183 bin 11'i ölüm ve yaralanmalı kazalar. Bu kazaların yüzde 75'i yerleşim yerlerinde. İşte projemizin doğma gerekçeleri de bunlar" dedi.

"SANİYELER BİLE ÖNEMLİ"

Dr. Rodoplu, şöyle devam etti:

"Bizde bir yaralı ya da fenalaşan bir kişi olduğunda 'aman sakın dokunmayın ve bekleyin' diye bir söylem oluyor. Kişi, bu durumda müdahale etmeye çekiniyor. Ancak bazı durumlarda ambulans gelene kadar müdahale edilmeyi bekleyen kişiler için saniyeler bile önemli oluyor. Bu noktada ilkyardımın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. 'Acil Komşum Projesi'ni bunun için çok önemsiyoruz."

"YAZ BOYUNCA PROJEYİ YAYACAĞIZ"

Dr. Rodoplu Bayraklı'daki Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde gönüllü kişilerin mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenmeye başlandığını belirterek, "Mansuroğlu Mahallesi'nde 23 Mart'ta eğitimlere başlayacağız. Orada 500 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Daha sonrasında ise projenin Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin örnek projeleri arasında yer alacak. Yıl sonunda ise 5 bin kişiye ulaşacağız. Yaz boyunca İzmir'in ilçelerinde de projeyi yaymak istiyoruz. Eylül ayında İstanbul ve Ankara'da da başlamak istiyoruz. Projenin muhtarlar üzerinden yürümesi önemli. Çünkü gönüllüyü bulmak için işimizi kolaylaştırıyorlar. Projeyi, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de duydu ve ilgilendiler. Kurumlarla da iletişime geçeceğiz" diye konuştu.

DHA