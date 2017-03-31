Acılı aileden 'Bora'lar ölmesin' eylemi

İZMİR'de, geçen hafta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri kazanın olduğu yerde eylem yaptı. Grup, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı çift yönlü trafiğe kapatırken, acılı baba Osman Aşçılar, "Artık başka Boralar ölmesin. Alkollü sürücüler en ağır cezayı alsın. Bu nedenle 'Bora Yasası' çıkması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kaza, geçen cuma akşamı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 765 numara önünde meydana geldi. 44 yaşındaki Mehmet Emrah K., yönetimindeki otomobil, özel bir lisede 2'nci sınıf öğrencisi olan Bora Aşçılar'a çarptı. Ağır yaralanan Asçılar, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporunda, Bora Aşçılar'ın yola fırladığı belirtilerek asli kusurlu bulunması üzerine, 1.03 promil alkollü olan sürücü serbest bırakıldı. Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri, 'Başka Boralar Ölmesin' diyerek eylem yaptı. Altınordulu altyapı oyuncularının da destek verdiği eylemde kazanın meydana geldiği Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü'nün 100 metre ilerisinde, yol, yarım saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Genç futbolcular, 'Başka Boralar Ölmesin' diye pankart açarken, Bora'nın arkadaşları da ellerinde taşıdıkları dövizlerle alkollü sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren dövizler taşıdı.

Gözü yaşlı baba Osman Aşçılar, başka insanlar alkollü sürücü kurbanı olmasın diye savaşa başladığını söyleyerek, "Artık Bora yasası çıksın istiyoruz. Alkollü kaza, alkollü yaralama, alkollü ölüme neden olmak bir cinayet. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 11 haneli vatandaşlık numarası sahibi Osman Aşçı olarak her türlü girişime varım. Toplumun büyük kesimi destek vereceğini söylüyor. Ben bu yasa çıkana kadar elimden geleni yapacağım. Artık bu alkollü sürücüler, elini kolunu sallaya sallaya gezemeyecek" diye konuştu.

DHA