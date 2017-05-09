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Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions ile görüştü

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions ile görüştü

05:139 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions ile görüştü
Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions ile görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli temaslar için gittiği ABD'de Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüştü.
Başkent Washington'da Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yapılan Bozdağ-Sessions görüşmesinde ana gündem maddesi FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi oldu. Bozdağ, görüşmede ABD'li mevkidaşından Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını ve iadesine ilişkin gönderilen dosyaların en kısa sürede mahkemeye ulaştırılmasını istedi.
Görüşmede, 13 aydır ABD'de tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab'ın gündeme gelmediği belirtildi.

DHA

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