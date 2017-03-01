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Son Dakika: Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'ya gidiyor

Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'ya gidiyor
22:111 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'ya gidiyor
Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'ya gidiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, perşembe günü Karlsruhe yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Gaggenau kasabasında düzenlenecek etkinlikte başkanlık sistemi üzerine bir konuşma yapacak.
16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti yurtdışı seçim koordine merkezinin organize ettiği etkinlik için Almanya'ya gidiyor. Bozdağ, Gaggenau kasabasında perşembe saat 19'da düzenlenecek etkinlikte Almanya'daki Türk vatandaşlarına referandum öncesinde başkanlık sistemi anlatacak. Etkinlik, Gaggenau Festhalle'de yapılacak.
(lı)

DHA

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