Adalet Bakanı Bozdağ' Evetleri öyle patlatmalıyız ki Merkel Almanya'dan duyduğunda o sesle yerinden fırlamalı'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ak Parti Kartal İlçe örgütü tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "28 Şubat'ın önden çekeni CHP'dir, arkadan itişli araba desek arkadan iteni de CHP'dir. Şaşakçısı da CHP'dir. Merhum Erbakan'ı iktidardan indirmek için 28 Şubatçılarla beraber çalışan da bunlar. Ama dikkat edin Erbakan hocamızı anma toplantısına Sayın Kılıçdaroğlu gitti katıldı, elini açtı, Erbakan hocamız için dua etti. Eğer bu halk oylaması olmasaydı, Saadet Partililerin oyuna ihtiyacı olmasaydı vallahi hiçbir güç Kılıçdaroğlu'nu Erbakan'ı anma toplantısına götürüp Erbakan hocaya dua ettiremezdi" dedi.

Avrupa Konseyi üyesi bazı ülkelerin sanki kendi ülkelerindeki hükümet sistemi değişiyormuş gibi telaşta olduklarını söyleyen Bakan Bozdağ, "Türkiyemiz için ve geleceğimiz için 16 Nisan'da sandıklarda evetleri patlatmalıyız. Öyle patlatmalıyız ki Merkel Almanya'dan duyduğunda o sesle yerinden fırlamalı" dedi.

Ak Parti Kartal İlçe örgütü tarafından Kartal'da düzenlenen etkinliğe katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hükümet sistemi değişikliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişikliğe ilişkin tek adamlık eleştrisi, yine Kılıçdaroğlu'nun Erbakan'ın anma toplantısına katılması, bazı bakanların etkinliklerinin bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanmasıyla ilgili konuştu.

Bozdağ özetli şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ortada. Onun için Türkiye'nin, Türk demokrasisinin, hukuk devletimizin, milli irademizin, seçilmişlerimizin bir daha darbelerle, muhtıralarla karşılaşmaması için, demokrasimizin asla kesintiye uğramaması için, başka güçlerin taşeronluğunu yapanların, başka devletler adına Türkiye'ye hiza ve istikamet vermemesi, verememesi için milletin iradesinin daima iktidarda kalması için bizim bu değişikliğe sahip çıkmamız şarttır."

'BU SİYASİ İSTİKRAR KONJONKTÜREL BİR DURUM'

"Biz diyoruz ki; Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'dan sonra, Ak Parti'den sonra da daima güçlü bir iktidara ihtiyacı var. Diyeceksiniz ki; şimdi siyasi iktidar yokmu Var. Güçlü iktidar yokmu Var. Peki niye istiyorsunuz Bu siyasi istikrar, güçlü iktidar sistemin doğal ve zorunlu sonucu değil, konjonktürel bir durum. Sistemimizi çok güçlü kuracağız ve istirkarı sistem kendisi ortaya çıkaracak. Onun için diyoruz ki; bu sistem değişikliği Tayyip Bey için değil. Ak Parti'den sonra, Tayyip Bey'den sonra Türkiye'nin daima siyasi istikrar ve daima güçlü iktidara sahip bir ülke olması için."

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

"Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki bu yanlış. Tek kişi falan edebiyatı yapıyor. Ben de diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'na; maden yanlış tek başlı yürütme, o zaman neden CHP'nin tek başlı bir genel başkanı var. İki tane genel başkan olsun CHP'ye. Madem çift başlılık çok iyi oluyor, eş genel başkan yap. Daha önce yaptığı bir açıklama var. Diyor ki; bu sistemde Başbakan ayrı partiden, Cumhurbaşkanı ayrı partiden olursa çok büyük kavgalar çıkar. Şimdi halk onu ayrı seçer bunu ayrı seçer. Sayın Kılıçdaroğlu, zaten biz senin dediğin bu gerekçeyle sistem değişikliğine gidiyoruz. Sen o zaman evetçisin, o zaman niye hayıra çalışıyorsun mübarek. Gel beraber evet diyelim bu işi bitirelim. Adamın kafası karışık. Milletin de kafasını karıştırmak istiyor."

"Siz Türkiyeyi yönetecek yürütmeyi doğrudan istiyormusunuz istemiyormusunuz. Biz milletvekillerini, belediye başkanlarını, Cumhurbaşkanını doğrudan seçtiğimiz gibi doğrudan seçmeliyiz diyorsanız oyumuzun rengi evet. Yok ben milletvekilini seçerim, Cumhurbaşkanını seçerim, belediye başkanını seçerim doğrudan ama Türkiyeyi yönetecek hükümeti seçmeye ehil görmüyorum, ben aracılar seçeyim, vekiller. Onlar içinden hükümet çıkarsın diyorsa o zaman hayır diyeceksin."

"28 Şubat'ın önde çekişli desek önden çekeni CHP'dir, arkadan itişli araba desek arkadan iteni de CHP'dir. Şaşakçısı da CHP'dir. Merhum Erbakan'ı iktidardan indirmek için 28 Şubatçılarla beraber çalışan da bunlar. Ama dikkat edin Erbakan hocamızı anma toplantısına Sayın Kılıçdaroğlu gitti katıldı, elini açtı, Erbakan hocamız için dua etti. Eğer bu halk oylaması olmasaydı, Saadet Partililerin oyuna ihtiyacı olmasaydı vallahi hiçbir güç Kılıçdaroğlu'nu Erbakan'ı anma toplantısına götürüp Erbakan hocaya dua ettiremezdi."

'EVETLERİ ÖYLE PATLATMALIYIZ Kİ MERKEL ALMANYA'DA DUYDUĞUNDA YERİNDEN FIRLAMALI

Ben geçenlerde Avrupada idim. Takip ettiniz orada olup bitenleri. Bugün de Almanya Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Orada gördüğüm bir manzara var; Türkiye'de hükümet sistemi değişiyor ama Almanyaya bakarsanız sanki Türkler Federal Almanya'nın hükümet sistemini değiştirmek için uğraşıyormuş gibi algı var. Avrupa Konseyi üyesi bazı ülkeler Türkiye'nin hükümet sistemi değil de kendi ülkelerinin hükümet sistemi değişiyormuş gibi telaştalar. Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirmemesi için baskı yapıyorlar. Türk siyasetçilerin oralarda konuşmalarına izin vermiyorlar. Bir yandan ifade hürriyeti, bir yandan toplanma hakkı, bir yandan hukukun üstünlüğü, bir yandan demokrasi diyorlar ama ne toplanma hakkına, ne ifade hürriyetine, ne demokrasiye ne de hukukun üstünlüğüne saygıları var. Sadece kendileri için bunu istiyorlar. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına yapılan haksızlıkların haddi hesabı yok. Ama bakıyorsunuz Türkiye ile ilgili bir şey olunca bambaşka. Ya sen önce kendi ülkende demokrasiyi bir hakim kıl bakim. Hukukun üstünlüğünü bir hakim kıl. PKK terör örgütü orada stand açmış duruyor, sen cami derneklerinde terörist arıyorsun. Terörist gözünün önünde, sarayda ağırlıyorsun teröristi, cami derneklerinde de masum insanlara terörist muamelesi yapıyorsun.

Alman Devlet televizyonu hayır kampanyası başlatmış şimdi reklamlar yayınlıyorlar. Neden bunlar Türkiye'deki bu sistem değişikliğine karşı çıkıyorlar. Ona bakmak lazım. Bütün bunların tek derdi zayıf bir Türkiye, istikrarsız bir Türkiye, Türkiyeyi yöneten zayıf iktidarlar, devamlı iç kavgalarıyla, krizle, kaosla, terörle mücadele eden ve enerjisini daima içine harcayan bir Türkiye olsun istiyorlar. Biz onlara ara sıra bir şey verelim idare edelim diyorlar. Böyle bir Türkiye istiyorlar. Onun için karşılar buna. Bu sistem geçtikten sonra siyasi istikrar olacağı için, güçlü iktidar olacağı için, düdük çalınca Türkiye'nin siyasetini hizaya getirme imkanları yok. Velik transferiyle, başka yol ve yöntemlerle hükümet değişikliği yapma imkanları yok.

Bu sistem değişikliği ülkemizin ve milletimizin bekaası, istiklali, istikbali, istikrarı ve Türkiye'nin, Türk milletinin daima güçlü kalması için şarttır. Biz hep beraber el ele vermeliyiz, parti farklarını bir kenara bırakmalıyız, Türkiyemiz için ve geleceğimiz için 16 Nisan'da sandıklarda evetleri patlatmalıyız. Öyle patlatmalıyız ki Merkel Almanya'dan duyduğunda o sesle yerinden fırlamalı. Yeni mi Türkler diyebilmeli. Öyle patlatmalıyız ki Kandil'deki teröristler, Pensilvanya'daki FETÖ, DHKPC, bütün terör örgütleri bu millete yol çizemeyeceklerini bir kez daha görmelidirler.



DHA