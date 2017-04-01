Adalet Bakanı Bozdağ: FETÖ ile en etkin mücadeleyi Türk yargısı yürütüyor

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir'de yaptığı konuşmada FETÖ Terör Örgütü’nün Türk yargısı içerisinde artık bir netice alacak gücü bulunmadığını belirterek, "Fethullahçı Terör Örgütü ile en etkin şekilde mücadeleyi yürüten de Türk yargısıdır" dedi.

Kırşehir'de önce Ahi Evran Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ardından valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Akıncı Üssü soruşturmasıyla ilgili iddianemenin hazırlanıp mahkemeye gönderildiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, "Basına yansıyan kadarıyla baktığımızda Akıncı üssü iddianamesi esasında bu darbe teşebbüsünün vahşet boyutunu göstermesi bakımından son derece önemli. Yargılama sürecinde bütün boyutlarıyla bu gerçekleri Türk halkı görecek ve dünya kamuoyu da bunu yakından izleyecektir" dedi.

FETÖ’nün medya yapılanmasında tahliye kararı verilen 13 kişi için tekrar gözaltı kararı verilmesine yönelik olarak da açıklamalarda bulunan Bozdağ, Türk yargısının Anayasa ve yasalara uygun şekilde bugüne kadar görevini yerine getirdiğini ve bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

“Bu iddianame ile ilgili bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Bugün bir gazete her zamanki gibi yalan manşetlerinden bir tanesine daha imza attı. Adalet Bakanlığı soruşturma yapmaz. Soruşturma yapanlara talimat vermez. İddianame hazırlanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre soruşturma yapma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıklarına aittir ve iddianameyi savcılar hazırlar. İlgili mahkemeye bunlar sunar. Tamamıyla asılsız bir konuyu manşetten vermek suretiyle Türk halkını yanlış bilgilendirmekte ve aslı olmayan bir şeyi gerçek gibi maalesef takdim etmektedirler. Türk yargısı vazifesini Anayasa’ya, kanunlara, hukuka ve vicdani kanaatlerine bağlı olarak yapacaktır'' dedi.

YARGI DARBECİLERE BİAT ETMEDİ

"15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbecilerin daha işe yeni başladığı vakitlerde, darbenin başarılı olup olmayacağının kestirilemediği bir noktada, darbe teşebbüsüne kalkışanlarla ilgili gözaltı, yakalama kararları çıkaran Türk yargısıdır. İlk defa darbecilere biat etmeyen, darbecilere hukukla karşı koyan Türk yargısıdır ve o gece olup bitenleri herkes biliyor'' diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

FETÖ'NÜN TÜRK YARGISI İÇİNDE ARTIK GÜCÜ YOK

''Pek çok terör örgütü üyesi hakim ve savcı ile ilgili de gözaltı kararları veren yine Türk yargısı olmuştur. Fethullahçı Terör Örgütü ile en etkin şekilde mücadeleyi yürüten de Türk yargısıdır. Ama yargı bunu hukuk içinde, hukuka uygun biçimde yapmaktadır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yaklaşık 4 bin civarında hakim ve savcıyı tarafsız ve bağımsız görev yapma vasfını yitirmiş olmaları ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları nedeniyle görevden uzaklaştırma kararı aldı. Bu da son derece önemli. Hakim ve savcı sayımızın 15 binlerde olduğu hesap edilirse bu önemli bir rakamdır. Türk yargısı Fetullahçı Terör Örgütü, FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C, DEAŞ dahil bilumum terör örgütlerine karşı Anayasa ve yasalarımızın kendilerine yüklediği sorumluluklarının gereğini yasalara uygun bir şekilde nasıl bugüne kadar yerine getirdiyse, bundan sonra da öyle yerine getirecektir. Ancak Fetullahçı Terör Örgütü, dünkü tahliyeler üzerinden bir algı operasyonuna girmiştir. Dört bir yandan, sosyal medya üzerinden sanki farklı bir şey oluyormuş gibi bir algıya da girmiştir. Bunu da buradan ifade etmek isterim. FETÖ Terör Örgütü’nün Türk yargısı içerisinde bundan sonra bir netice alacak, adım atabilecek, karar aldırabilecek bir gücü yoktur. Olması da mümkün değildir."

PARLAMENTER SİSTEM GEÇİCİ İSTİKRARDIR

Ardından Cacabey Meydanı’nda halka hitap eden Bakan Bozdağ, Türkiye'de güçlü iktidarın tesis edilmesi için yeni bir sisteme ihtiyaç ı olduğunu ifade etti. Bozdağ, “Şu andaki siyasi istikrar, lidere bağlı bir istikrardır. Parlamenter sistemin doğası gereği olan bir istikrar değil, geçici bir istikrardır. Anayasanın hükümleri çok açık, cumhurbaşkanını halk sandıkta seçecek. Kabineyi de cumhurbaşkanı kendi oluşturacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardan oluşacak. Bunlar cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirlenecek" dedi.

DHA